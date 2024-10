Une star du Real Madrid entre dans l’histoire !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Entré en cours de jeu, Luka Modric a une nouvelle été décisif lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse du Celta Vigo samedi soir (1-2). Passeur décisif pour Vinicius Junior, l’international croate est devenu à l’occasion de ce match le plus joueur à évoluer sous les couleurs de la Casa Blanca, battant ainsi le record de Ferenc Puskás.

En déplacement sur la pelouse du Celta Vigo samedi soir, le Real Madrid a ramené sa septième victoire de la saison (1-2). Un succès obtenu grâce à un but de Kylian Mbappé, d’une magnifique frappe depuis l’extérieur de la surface et d’une réalisation de Vinicius Junior, parfaitement servi par Luka Modric, alors que Williot Swedberg avait égalisé quelques minutes auparavant.

Modric bat le record de Puskas

L’international croate (182 sélections) est devenu à cette occasion le plus vieux joueur à porter le maillot du Real Madrid. Un record qui était jusque-là détenu par Ferenc Puskás, à 39 ans et 36 jours, et qui datait de 1966, preuve de l’exploit réalisé par Luka Modric.

« C'est un footballeur fantastique, il l'est toujours »

« Il n'y a pas grand-chose à ajouter », a confié Carlo Ancelotti à propos du record de Luka Modric. « C'est un footballeur fantastique, il l'est toujours. Un professionnel extraordinaire. Un homme discret, mais avec du caractère. Le Real Madrid a eu la chance d'avoir ce joueur. »