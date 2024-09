Mercato : Une star du Real Madrid fait une annonce sur son avenir

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Buteur face à la Pologne dimanche soir (1-0), Luka Modric fêtait également sa 180e sélection sous les couleurs de la Croatie. Alors qu’il a prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2025, le milieu de terrain âgé de 39 ans s’est prononcé sur son avenir après la rencontre.

Trois jours après sa défaite face au Portugal de Cristiano Ronaldo (2-1), la Croatie s’est imposée dimanche lors de la réception de la Pologne, dans le cadre de la Ligue des Nations (1-0). Une rencontre remportée grâce à un but de Luka Modric, qui célébrait également sa 180e sélection.

«La 180e est vraiment quelque chose de merveilleux»

« Je suis fier et heureux d'avoir atteint ce chiffre, je n'aurais jamais imaginé pouvoir les atteindre. La première apparition était un rêve, et la 180e est vraiment quelque chose de merveilleux. Comme je l'ai dit, je suis heureux d'être ici et d’aider. Ça y est, c'est parti pour de nouvelles victoires », a réagi Luka Modric au micro de Nova TV.

«Le jour où je n'ai plus le feu en moi, je prends ma retraite»

Interrogé sur son avenir, le milieu de terrain du Real Madrid a ajouté : « Je prends match après match. Le jour où je n'ai plus le feu en moi, je prends ma retraite. Mais il n'y a que moi qui peut le savoir et le ressentir. Je n'arrive pas à penser au futur. »