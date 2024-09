Mercato : Une «légende» conseille la dernière recrue de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Passé par l’OM entre 1997 et 1999, Fabrizio Ravanelli y a fait son retour en juillet dernier, lui qui a été nommé conseiller institutionnel et sportif du club. L’ancien international italien profite également de ses nouvelles fonctions pour conseiller les hommes de Roberto De Zerbi et notamment les nouvelles recrues, à l’image de Neal Maupay.

Ce lundi, l’OM a présenté sa onzième et dernière recrue estivale, Neal Maupay. Après sept ans passés en Angleterre, à Brentford et Brighton, l’attaquant âgé de 28 ans a quitté Everton pour s’engager avec Marseille, dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat. Présent en conférence de presse ce lundi, il est revenu sur ses premiers pas à l’OM, évoquant notamment le staff très fourni de son nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi.

« C'est nécessaire si on veut jouer à un très haut niveau »

« C'est vrai qu'on a beaucoup de membres dans le staff. Je ne vais pas vous mentir, je ne les connais pas tous encore. Ça fait une semaine que je suis là. Les Italiens, je ne les connais pas tous bien. Certains s'occupent de la défense, d'autres de l'attaque, de la préparation physique, des kinés, des docteurs. C'est nécessaire si on veut jouer à un très haut niveau », a déclaré Neal Maupay.

« Il y a pire que de recevoir des conseils d'une légende comme lui »

En plus de son staff, Roberto De Zerbi peut aussi compter sur la présence de Fabrizio Ravanelli, nommé en juillet dernier conseiller institutionnel et sportif. L’ancien attaquant de l’OM (1997-1999) prodigue également ses conseils aux joueurs marseillais, et surtout aux attaquants, comme il l’a fait avec Neal Maupay ce lundi à l’entraînement : « Et Fabrizio (Ravanelli), il m'expliquait comment positionner mon corps sur un ballon que j'ai reçu. Franchement, il y a pire que de recevoir des conseils d'une légende comme lui. Demain à l'entraînement, je vais l'écouter », a-t-il ajouté.