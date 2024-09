Cristiano Ronaldo rentre dans la légende et lâche une punchline !

Jean de Teyssière

La Ligue des Nations a débuté ce jeudi avec le choc entre le Portugal et la Croatie. Cristiano Ronaldo est sorti vainqueur de son duel face à Luka Modric et même marqué le but du 2-0. Ce but marque une nouvelle étape légendaire dans la carrière du Portugais, qui a inscrit son 900ème but dans sa carrière. Un record dont il a parlé avec fierté.

Il a 39 ans, mais il est encore là ! Cristiano Ronaldo n’en finit plus de marquer et avec le Portugal, il a marqué son 131ème but en sélection, ce qui constitue à chaque fois un nouveau record. Mais la légende portugaise ne s’est pas arrêtée là, puisque ce but est également le 900ème qu’il marque dans sa carrière. Géant.

«Je ne bats pas de record, ce sont eux qui me poursuivent»

Dans des propos rapportés par Foot Mercato, Cristiano Ronaldo évoque son 900ème but en carrière : « Je ne bats pas de records, ce sont eux qui me poursuivent. Ça représente beaucoup. C’était un chiffre que je souhaitais atteindre depuis longtemps. Je savais que j’y arriverai. Il est important de souligner l’excellent match joué par les deux équipes. Je pense qu’elles ont toutes les deux plutôt bien réussi. Le Portugal s’en est plutôt bien sorti. Il y a eu des moments dans le jeu où on a su souffrir et ça aussi c’est très important. Je pense que nous méritions de gagner. Nous avons eu plus d’occasions, nous avons eu plus de possession. C’était un excellent match, à mon avis. C’est de l’émotion, car, comme je l’ai dit, c’est une marque. »

«Les records viennent naturellement»

« Cela ressemble à n’importe quelle étape, mais moi seul sais, ainsi que les gens qui m’entourent, à quel point il est difficile de travailler tous les jours, d’être bien physiquement et psychologiquement, de marquer le 900e but. C’est une étape unique dans ma carrière. Les records viennent naturellement, poursuit le quintuple Ballon d’Or. Je suis content. Mais pour moi, le plus important est de mettre l’accent sur le travail d’équipe. Après ce que nous avons fait à l’Euro, nous devions laisser une bonne note et c’est ce que nous avons fait ce soir. Pour le Portugal, gagner un Euro équivaut à une Coupe du monde. J’ai déjà remporté deux trophées pour le Portugal, c’est ce qu’il y a de plus spécial, mais je veux juste profiter du football à chaque instant. »