Scandale : Mbappé doit imiter Pogba, la grande annonce !

Paul Pogba (31 ans) est sur la voie de la rédemption et des terrains. Sa suspension pour dopage a été réduite à 18 mois, de quoi lui permettre de bientôt retrouver son amour de toujours : le football. Un discours sur lequel Kylian Mbappé devrait s’inspirer d’après le journaliste Bertrand Latour.

Kylian Mbappé traverse une période très délicate. Le capitaine de l’équipe de France n’a pas caché son spleen pendant la trêve internationale de septembre, expliquant se moquer de ce que les gens pensaient de lui. Ses déclarations dans la presse sont de plus en plus froides, entachant un peu son image auprès de l’opinion publique. Pendant le rassemblement des Bleus en ce mois d’octobre, Mbappé a été aperçu en boîte de nuit à Stockholm et se trouve au coeur d’une enquête pour viol et harcèlement sexuel selon la presse suédoise, bien que le parquet de Stockholm n’a pour le moment pas cité son nom dans l’affaire.

Accusation de viol : Le clan Mbappé dénonce un «acharnement» ! https://t.co/R1IDlZLDOV pic.twitter.com/LdUDyvrSVS — le10sport (@le10sport) October 21, 2024

«Ils m’ont donné la clé pour ressortir de la cage»

Les affaires extra sportives, Paul Pogba en a vécu quelques unes, à commencer par la tentative d’extorsion orchestrée par des maîtres chanteurs en 2022 dans laquelle sa famille à savoir son frère Mathias et sa mère ont été liés. L’année dernière, la star de la Juventus a été suspendue par le tribunal antidopage italien pour une durée de 4 ans qui a été réduite à 18 mois par le Tribunal Arbitral du Sport. De ce fait, le champion du monde tricolore sera de retour sur les terrains en mars prochain. Pour Canal+, Pogba a fait part de son impatience. « En colère par rapport à la suspension ou le bonheur de retrouver les terrains ? On pense toujours aux moments de joie et pas aux moments de tristesse. C’est ce moment de joie là, retrouver les terrains, jouer et faire ce que j’aime le plus au monde. C’était fou, plusieurs émotions. Et juste après cela je me suis dit que c’était bon, qu’ils m’avaient donné cette chance et qu’il fallait que je revienne. Ils m’ont donné la clé pour ressortir de la cage ».

«À travers l’histoire qu’a vécu son coéquipier de sélection, peut-être qu’il peut retrouver un peu de motivation»

Ayant vu l’interview de Paul Pogba avec le journaliste Raphaël Domenach pour Canal+, Bertrand Latour a relevé les propos tenus par le joueur concernant son envie de tout bonnement jouer au football tout en faisant un lien avec Kylian Mbappé.« Je pense que Mbappé peut s’inspirer de ce qui est arrivé à Pogba. Quand on l’entend parler au micro de Raphaël Domenach, Pogba redevient le petit Paul de Torcy qui a été privé de son jouet pendant plusieurs mois. Je ne sais pas si c’était à juste titre ou non et qui a cette faim de regagner les terrains. Et peut-être que Mbappé a oublié celui qu’il était tout petit, qui voulait faire ce métier là, et qui a pu être lassé pour différentes raisons et qui ne se rend plus compte de la chance qu’il a. À travers l’histoire qu’a vécu son coéquipier de sélection, peut-être qu’il peut retrouver un peu de motivation et qu’il faut profiter de chaque instant ».