Scandale au Ballon d'Or, qui aurait du gagner ?

Lundi soir, Rodri a raflé son premier Ballon d'Or a la surprise générale alors que Vinicius Junior était le grand favori. D'ailleurs, ce résultat a fait grandement parler puisque de nombreux observateurs estiment que l'ailier brésilien méritait de remporter le trophée. Mais qui aurait du remporter le Ballon d'Or cette année ?

Depuis plusieurs semaines, la presse espagnole en sûre. Le Ballon d'Or 2024 sera Vinicius Junior. L'ailier brasilien du Real Madrid en était également convaincu. Mais dans la journée de lundi, tout a basculé. Plus la journée avançait, plus il semblait évident que le trophée allait échapper à Vinicius Junior. Et cela s'est confirmé puisque le suspens a pris fin lundi soir. C'est Rodri qui a finalement décroché son premier Ballon d'Or. Et cela ne manque pas de faire polémique.

Le Real Madrid crie au scandale pour Vinicius

Surtout du côté du Real Madrid qui a tout simplement décidé de boycotter la cérémonie. Aucune délégation du club merengue ne s'est rendue à Paris alors que Carlo Ancelotti a été désigné meilleur entraîneur et que Kylian Mbappé a partagé le trophée Gerd Muller avec Harry Kane. Mais le Real Madrid, qui possède quatre joueurs dans le top 6, ne comprend pas comment le Ballon d'Or a pu échapper à Vinicius Junior, Jude Bellingham ou Dani Carvajal.

D'autres prétendants dans le coup

Effectivement, en dehors de Rodri, les autres grands favoris pour le Ballon d'Or étaient des joueurs du Real Madrid à savoir Vinicius Junior donc, mais également Dani Carvajal qui est avec Nacho et Joselu le seul joueur à avoir réalisé le doublé Ligue des Champions - Euro. Mais il est le seul des trois à avoir eu un rôle clé dans les deux compétitions, comme en témoigne notamment son but contre le Borussia Dortmund en finale de C1. Jude Bellingham, finaliste de l'Euro, faisait également partie des prétendants.

