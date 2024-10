«Rien à se reprocher», elle assure la défense Mbappé en direct

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Voilà une virée en Suède qui va peut-être coûter cher à Kylian Mbappé. D'abord critiqué pour sa virée nocturne en même temps qu'un match de l'équipe de France, la star du Real Madrid se retrouve désormais visée par des accusations de viol. La situation est grave donc pour Mbappé et ce mercredi, son avocate est venue le défendre sur BFM TV.

Kylian Mbappé est aujourd'hui dans la tourmente. En effet, suite à sa virée en Suède pendant la trêve internationale, le numéro 9 du Real Madrid fait l'objet d'accusation de viol. Alors que les informations sont sorties dans la presse suédoise, l'affaire prend désormais une énorme ampleur. Logiquement, Mbappé se défend et ce mercredi, c'est son avocate qui a pris la parole.

« Aucune information sur la plainte déposée »

Présente sur BFM TV, Me Marie-Alix Canu-Bernard s'est exprimée sur la situation actuelle de Kylian Mbappé. En direct, elle a alors confié : « A l'heure à laquelle on parle, sachant que nous n'avons aucune information sur la plainte déposée et que nous ne savons même pas si elle vise Kylian Mbappé - essayer d'imaginer pouvoir dire des choses sur sa vie privée, je trouve ça d'une indécence rare. Je comprends que vous posiez la question mais je ne vais pas entrer dans les détails ».

« Il n'a rien à se reprocher et ne voit même pas de quoi on parle »

« La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il n'a rien à se reprocher. La deuxième chose, c'est qu'on ne sait rien. (...) Il ne peut pas imaginer une seule seconde qu'une plainte a été déposer et le vise. Il n'a rien à se reprocher et ne voit même pas de quoi on parle. (...) Il a un cordon sanitaire toujours là, ça exclut pas mal de choses. Quand il dit: 'je n'ai rien à me reprocher', nous avons dans notre besace un certain nombre de choses. La bulle est là pour le protéger des risques inhérents à sa notoriété », a poursuivi l'avocate de Mbappé.