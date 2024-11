Real Madrid : Vinicius Jr bientôt devant Ronaldo ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Forcément très déçu du résultat du Ballon d'Or 2024 alors qu'il était donné favori par beaucoup d'observateurs, Vinicius Jr s'est déjà relevé de cette déception en inscrivant un nouveau triplé face à Osasuna samedi dernier. Le Brésilien, présent au Real Madrid depuis 2018, approche de la barre des 100 buts. Il devrait donc dépasser assez rapidement Ronaldo !

A 24 ans, Vinicius Jr continue de prouver qu'il est l'un des tout meilleurs joueurs du monde en réussissant à prendre les devants après une déception. Le Brésilien veut devenir le meilleur joueur brésilien de l'histoire du Real Madrid et pour cela, il devra dépasser Ronaldo Nazario dans la hiérarchie. En effet, ce dernier a inscrit 104 buts en 177 matches avec le club espagnol.

Ballon d’Or : Scandale avec Vinicius Jr ? Une légende monte au créneau ! https://t.co/tVqYY96Mky pic.twitter.com/N3a45jBC4O — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

Vinicius proche de la barre symbolique des 100

En faisant parler son talent face à Osasuna, 5ème de Liga, Vinicius Jr approche de la marque de Ronaldo puisqu'il en est désormais à 96 réalisations. Seulement, il a disputé beaucoup plus de matches : 281 sous le maillot des Merengue, ce qui fait qu'il va devoir travailler encore un moment s'il veut prétendre dépasser Ronaldo dans l'esprit des supporters.

Vinicius privé de Ballon d'Or

Vinicius Jr aura également plus de difficultés à faire oublier Ronaldo sachant que celui-ci a deux Ballons d'Or à son palmarès en 1997 et 2002. Cela passera peut-être par plus de prestations notables en sélection, peut-être ce qui a fait pencher la balance en faveur de Rodri pour l'édition 2024.