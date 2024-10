Real Madrid : Un clash va éclater avec Deschamps ?

Pierrick Levallet

Pour le rassemblement d’octobre, Didier Deschamps a encore décidé de se passer des services de Ferland Mendy en équipe de France. Le sélectionneur lui préfère Théo Hernandez et Lucas Digne au poste d’arrière gauche. Et cela aurait le don d’agacer le Real Madrid, qui ne comprendrait pas vraiment la situation de son joueur de 29 ans.

Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour les matchs contre Israël (10 octobre) et la Belgique (14 octobre). Le sélectionneur de l’équipe de France n’a pas convoqué Kylian Mbappé, qui revient à peine de blessure, ni Antoine Griezmann, qui a annoncé sa retraite internationale il y a quelques jours. Mais le coach de 55 ans s’est également passé des services de Ferland Mendy sur l’aile gauche.

Le Real Madrid s'agace de la non-sélection de Mendy

En effet, Didier Deschamps lui a préféré Lucas Digne et Théo Hernandez. Et comme le rapporte AS, cela agacerait le Real Madrid. Le club madrilène ne comprendrait pas la position du sélectionneur de l’équipe de France vis-à-vis de Ferland Mendy. Le joueur de 29 ans fait partie des titulaires indiscutables de Carlo Ancelotti.

Deschamps a un problème avec lui

Le média espagnol indique que les dirigeants merengue ne trouvent pas logique que Ferland Mendy soit une nouvelle fois privé de sélection. Didier Deschamps, lui, reprocherait un certain manque d’engagement du latéral gauche du Real Madrid lorsqu’il évolue sous le maillot de l’équipe de France. Si la situation ne s’arrange pas, un clash pourrait finir par éclater entre les deux parties. À suivre...