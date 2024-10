Un joueur du Real Madrid lâche un grand message à Benzema

Jean de Teyssière

Karim Benzema entame sa deuxième saison loin de l'Europe. Le Ballon d'Or 2022 a quitté le Real Madrid pour rejoindre le club saoudien d'Al-Ittihad mais ses partenaires ne l'oublient pas. Pour Antonio Rudiger, l'ex-international français est même le meilleur joueur avec qui il a joué. Même durant une saison, le talent de Benzema a marqué l'ancien joueur de Chelsea.

Au Real Madrid, on a réussi l'exploit de remporter la Liga et la Ligue des Champions sans numéro 9 de renom. La saison dernière, Karim Benzema n'avait pas été remplacé et c'est Rodrygo ou Vinicius qui occupaient ce rôle, avec de temps en temps la présence de Joselu. Cette saison, le Real Madrid dispose d'un vrai attaquant avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Mais Benzema est irremplaçable...

Kylian Mbappé : Le Real Madrid s’est offert un problème ? https://t.co/hL1nTXpd0W pic.twitter.com/WShb3u2n3c — le10sport (@le10sport) October 4, 2024

«Le meilleur footballeur avec qui j'ai joué ? Karim Benzema»

Au cours d'une interview accordée au média The Inside Scoop et relayée par Marca, Antonio Rudiger, le défenseur central du Real Madrid a été interrogé sur le meilleur joueur avec qui il a eu la chance de jouer : « Le meilleur footballeur avec qui j'ai joué ? Karim Benzema. J'aurais pu en dire beaucoup. »

«Benzema ? Classe mondiale »

« Vous savez, j'aurais pu citer Luka Modric, Toni Kroos ou Eden Hazard, mais je dois rester avec Karim Benzema car c'était un grand attaquant, poursuit l'international allemand. Son intelligence est incroyable ! Classe mondiale. »