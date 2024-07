Real Madrid : Le verdict tombe pour Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Victime d'une fracture du nez, le numéro 9 merengue a passé une visite médicale ce mardi matin avant sa présentation officielle. Et à en croire la presse espagnole, Kylian Mbappé ne se fera pas opérer du nez.

Après avoir joué sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant de 25 ans a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement. Présenté ce mardi devant près de 80 000 personnes au stade Santiago Bernabeu, l'attaquant français a d'ailleurs affiché sa joie. « C'est incroyable d'être ici. J'ai rêvé de jouer au Real Madrid pendant des années. Ce rêve est exaucé aujourd'hui, je suis un jeune homme particulièrement heureux », a notamment lâché Kylian Mbappé devant une foule acquise à sa cause.

PSG : Le transfert de Lamine Yamal conseillé pour oublier Mbappé https://t.co/bTNjTGZKWx pic.twitter.com/zQcms9zCSd — le10sport (@le10sport) July 17, 2024

Mbappé a été victime d'une fracture du nez

Avant d'être présenté ce mardi midi au Real Madrid, Kylian Mbappé a participé à l'Euro 2024. Toutefois, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France s'est blessé sérieusement dès le premier match. En effet, Kylian Mbappé a été victime d'une fracture du nez à la suite d'un duel avec Kevin Danso, défenseur de l'Autriche. Mais heureusement pour le nouveau numéro 9 du Real Madrid, il n'a pas besoin de se faire opérer.

Mbappé ne va pas se faire opérer

Ce mardi matin, Kylian Mbappé a passé une visite médicale avec le Real Madrid, et ce, pour déterminer s'il devait se faire opérer ou non. Et à en croire les indiscrétions d'Edu Aguirre, divulguées sur le plateau d'El Chiringuito, l'attaquant de 25 ans ne passera pas sur le billard pour soigner sa fracture du nez. Une bonne nouvelle pour Kylian Mbappé et le Real Madrid.