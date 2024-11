Real Madrid : Enfin une bonne nouvelle pour Mbappé !

Jean de Teyssière

Le Real Madrid a subi une défaite cette semaine face à Liverpool. Habituellement à l’aise en Ligue des Champions, le club madrilène est en crise et Kylian Mbappé en est le principal visage. Après le match face aux Reds, le capitaine des Bleus est apparu boitillant et le Real Madrid craignait une blessure. Finalement, non et il sera disponible face à Getafe.

Comment se remettre d’une telle prestation ? Tous les grands joueurs sont un jour passés totalement à côté de leur match. Mais dans le cas de Kylian Mbappé, le mal semble être plus prochain. L’une des solutions qui s’offre à lui est de se réfugier dans le travail. Et de montrer un début de renouveau face à Getafe ce week-end.

Mbappé n’est pas blessé

Alors qu’il semblait être blessé après la rencontre face à Liverpool (0-2), Kylian Mbappé va finalement bien. Selon Marca, le Real Madrid craignait une blessure musculaire de fatigue, tout comme Jude Bellingham et Brahim Diaz. Ce dimanche, les trois joueurs seront aptes à jouer face à Getafe. Une bonne nouvelle pour Kylian Mbappé, qui ne se lance pas dans des semaines de convalescence.

Mbappé a hâte de jouer dimanche

Le quotidien espagnol révèle même que Kylian Mbappé a hâte de jouer ce match de Liga face à Getafe ce dimanche. Un match qui permettra à Kylian Mbappé de peut-être entamer son renouveau.