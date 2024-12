Real Madrid : C’est la crise pour Mbappé !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé est en pleine perte de confiance en ce moment. Auteur d’une première partie de saison plutôt mitigée, l’attaquant de 25 ans est pointé du doigt au Real Madrid pour ses performances décevantes. L’ancien du PSG serait en période de crise chez les Merengue, et les dirigeants madrilènes en seraient conscients.

Kylian Mbappé pensait vivre un rêve au Real Madrid. Mais finalement, l’attaquant de 25 ans est en plein calvaire. Pointé du doigt pour ses performances décevantes, le natif de Bondy ne parvient pas à sortir la tête de l’eau. Le club madrilène commencerait d’ailleurs à s’inquiéter de la situation, même si Carlo Ancelotti continue de croire en lui.

Mbappé est en pleine crise

Comme le rapporte Relevo, Kylian Mbappé traverserait une véritable période de crise en Espagne. Et le Real Madrid en serait parfaitement conscient. Le natif de Bondy ne dégage plus la même assurance qu’avant, et cela se sent dans son jeu. Les Merengue chercheraient donc une solution pour permettre à l’ancien du PSG de retrouver cette confiance, qui le fera revenir au plus haut niveau.

Le Real Madrid ne veut pas l'enfoncer

Kylian Mbappé ne manque en tout cas de soutien au Real Madrid. Ses coéquipiers ne cessent de l’encourager. Le vestiaire madrilène ne compte visiblement pas l’abandonner à son triste sort. Carlo Ancelotti continue également de le pousser à donner le meilleur de lui-même. Reste maintenant à voir si cela sera suffisant pour lui permettre de sortir de ses galères dans la capitale espagnole.