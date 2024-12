Mbappé : Un grave problème est annoncé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé est en grande difficulté et peine à justifier l'enthousiasme qu'a suscité sa signature au Real Madrid. L'une des raisons avancées concerne notamment son poste, mais d'après Jérôme Rothen, le problème est bien ailleurs pour Kylian Mbappé.

Depuis qu'il a signé au Real Madrid, Kylian Mbappé est en grande difficulté, comme en témoigne une nouvelle fois sa prestation contre l'Athletic Bilbao mercredi soir. L'ancien attaquant du PSG a raté un penalty et précipité la défaite madrilène (1-2). L'un des arguments avancés pour expliquer la passe délicate de Kylian Mbappé est son positionnement. Le Bondynois est effectivement aligné à un poste d'avant-centre qui n'est pas idéal pour lui. Cependant, pour Jérôme Rothen, les maux sont plus profonds.

Real Madrid : «Un moment difficile» : En plein calvaire, Mbappé sort du silence ! https://t.co/NOPjjqtHXw pic.twitter.com/0aSo8GbUIj — le10sport (@le10sport) December 5, 2024

Rothen s'inquiète pour Mbappé

« Tu peux aussi faire des appels depuis cette zone en étant un joueur axial. Pour ça il faut avoir un beaucoup plus gros volume de courses, et je trouve que sur ça il a péché sur les dernières années, et il le paye aujourd’hui. Même s’il a envie, son corps lui dit stop, alors il faut réapprendre à bosser correctement et à trouver un niveau physique digne de ce nom. Si physiquement (ça va), si mentalement il est libéré du poids de ce transfert, de toutes les attentes, et des critiques sportives et extrasportives… (…) Peut-être que le fait de parler prochainement va le libérer et qu’on va retrouver le niveau de Kylian Mbappé », espère-t-il au micro de RMC.

«C'est un problème de niveau de Kylian Mbappé»

Par conséquent, Jérôme Rothen pense que le vrai problème de Kylian Mbappé n'a rien à voir avec le fait qu'il évolue au poste d'avant-centre. « Ce n’est pas un problème de positionnement, c’est un problème de niveau de Kylian Mbappé, du joueur qu’il a été et qu’il n’est plus. (…) S’il retrouve son niveau, pour moi ce n’est pas une histoire de positionnement, ils vont s’éclater », ajoute l'ancien joueur du PSG.