Mbappé - Real Madrid : Les adieux déchirants !

Thomas Bourseau

Le 19 janvier dernier, Lorenzo qui était atteint d’un cancer en prenait plein les yeux au Santiago Bernabeu grâce à l’invitation du Real Madrid et à Kylian Mbappé. Une victoire 4 buts à 1 contre Las Palmas qui fut donc l’un des derniers souvenirs du petit garçon décédé mercredi suite à sa maladie incurable. Mbappé et le club merengue ont exprimé leurs condoléances.

Atteint d’un cancer incurable, un petit garçon de 10 ans nommé Lorenzo s’est éteint ce mercredi 12 février. Il y a près d’un mois, Lorenzo réalisait son rêve : rencontrer Kylian Mbappé et les joueurs du Real Madrid à l’occasion de la victoire du club merengue face à Las Palmas au Santiago Bernabeu (4-1). Ayant voyagé dans un avion médicalisé mis à sa disposition par Mbappé comme souligné par Le Parisien ce jeudi, Lorenzo a pu arriver à bon port et vivre un rêve éveillé l’espace de quelques heures.

🤍 ¡El sueño cumplido de Lorenzo al conocer a @KMbappe! 🤍 pic.twitter.com/evIco5SrOe — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 21, 2025

«Après un long combat que tu as mené avec courage, tu t’es éteint hier soir»

La disparition de Lorenzo a forcément ému Kylian Mbappé qui n’a pas manqué de publier une Story sur Instagram en sa mémoire ce jeudi après-midi. « Après un long combat que tu as mené avec courage, tu t’es éteint hier soir. Toutes mes pensées les plus sincères pour tes parents, qui t’ont accompagnés avec beaucoup de dignité dans cette épreuve. J’ai eu l’honneur de pouvoir passer un petit moment à tes côtés et réaliser à quel point tu étais un garçon brillant et une inspiration pour tous. Tu ne seras jamais oublié et seras toujours aimé. Que Dieu te bénisse. Repose en paix mon petit Lorenzo. Ton ami Kylian ».

«Le Real Madrid souhaite exprimer ses condoléances à la famille»

Le Real Madrid a également présenté ses condoléances à la famille du défunt Lorenzo par le biais d’un communiqué. « Le Real Madrid, son président et son conseil d'administration souhaitent exprimer leurs condoléances à la famille, aux amis et aux proches de Lorenzo, qui a récemment réalisé l'un de ses rêves au Bernabéu : rencontrer Kylian Mbappé et les joueurs du Real Madrid. Nous nous souviendrons toujours du petit Lorenzo avec beaucoup d'affection et sa figure restera dans nos cœurs. Qu'il repose en paix ».