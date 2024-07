Mbappé : Le Real Madrid prépare un coup légendaire !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé évoluera enfin au Real Madrid ! En fin de contrat avec le PSG, le capitaine de l’équipe de France refusait de prolonger chez les Rouge-et-Bleu et a donc signé libre chez les Merengue. Le club madrilène aurait désormais de grandes ambitions avec la star de 25 ans et voudrait notamment battre un record légendaire sur la scène européenne.

Kylian Mbappé est enfin un joueur du Real Madrid ! Convoité depuis de nombreuses années par les Merengue, le capitaine de l’équipe de France a fini par y signer cet été. Le champion du monde 2018 était en fin de contrat avec le PSG, et Florentino Pérez en a profité pour l’attirer dans la capitale espagnole. La Casa Blanca aurait d’ailleurs prévu du très lourd avec Kylian Mbappé au cours des prochaines années.

Le Real Madrid vise un record historique en Ligue des champions

Comme le rapporte AS, les ambitions du Real Madrid seraient très hautes avec Kylian Mbappé. Le pensionnaire de la Liga entendrait régner sur le football européen. La Maison-Blanche aurait notamment pour objectif de battre son record légendaire de cinq Ligues des champions consécutives. Personne en Europe n’a réussi à faire mieux depuis le Real Madrid entre 1956 et 1960. Quelques clubs, qui ont réussi à régner sur le football européen, s’en sont néanmoins approchés. Le Bayern Munich en avait remporté trois d’affilés entre 1974 et 1976. L’Ajax avait aussi réalisé cet exploit entre 1971 et 1973, tout comme le Real Madrid entre 2016 et 2018.

Florentino Pérez a de grandes ambitions

D’autres clubs, quant à eux, ont réussi à faire le back-to-back sans aller plus loin. L’Inter a remporté deux Ligues des champions consécutives entre 1964 et 1965, l’AC Milan a fait de même en 1989 et 1990. Liverpool a aussi raflé deux Ligues des champions d’affilés en 1977 et 1978, tout comme Nottingham Forest en 1979 et 1980. Mais aucun club au monde n’a réussi à faire mieux que cinq Ligues des champions consécutives. Le Real Madrid aurait pour ambition de battre son propre record. Florentino Pérez compte ainsi sur Kylian Mbappé, mais aussi sur Vinicius Jr, Jude Bellingham et les autres stars madrilènes pour y parvenir. À suivre...