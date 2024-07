Mbappé : C’est la folie au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé et le PSG, c’est terminé ! En fin de contrat, le capitaine de l’équipe de France a refusé de prolonger et a signé libre au Real Madrid. Le natif de Bondy a d’ailleurs été présenté aux supporters madrilènes le 16 juillet dernier au Santiago Bernabéu. Et depuis cette date, ce serait véritablement la folie au sein de la Casa Blanca.

Après sept années passées au PSG, Kylian Mbappé ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. Le capitaine de l’équipe de France avait annoncé en mai qu’il n’allait pas prolonger chez les Rouge-et-Bleu. Et quelques semaines plus tard, juste avant l’Euro 2024, le Real Madrid a révélé la grande nouvelle : Kylian Mbappé évoluera chez les Merengue la saison prochaine.

Une cérémonie historique pour Mbappé au Santiago Bernabéu

Il a néanmoins fallu patienter un peu avant que Kylian Mbappé ne soit présenté aux supporters, puisque le capitaine de l’équipe de France était occupé tout le mois de juin avec l’Euro 2024. Le Real Madrid a alors eu le temps de préparer une cérémonie grandiose, au cours de laquelle Zinédine Zidane était présent. Kylian Mbappé, qui profite désormais de ses vacances, aura du pain sur la planche à son retour puisque le Real Madrid aurait prévu un programme à la Cristiano Ronaldo avec Antonio Pintus - le préparateur physique merengue - avant qu’il retrouve son meilleur niveau. Mais en attendant, l’heure est toujours à l’euphorie à la Maison-Blanche.

Le Real Madrid est encore aux anges

À en croire les informations de Relevo, ce serait la folie au Real Madrid depuis la présentation de Kylian Mbappé au Santiago Bernabéu le 16 juillet dernier. Les supporters madrilènes ont inévitablement hâte de le voir débuter sous les couleurs merengue. Mais même en interne, la Casa Blanca serait touchée par la fièvre Mbappé. Personne ne serait encore redescendu de son nuage. Tout le monde serait aux anges au sein de la direction. Le Real Madrid en profite d’ailleurs pour utiliser au maximum l’image de Kylian Mbappé, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pour sa publicité. Reste maintenant à voir si l’engouement sera toujours de même d’ici quelques mois.