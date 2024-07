Real Madrid - Ballon d’or : Benzema désigne son successeur !

Thomas Bourseau

Le Ballon d’or est le trophée individuel suprême dans le football professionnel. Au Real Madrid, ils sont nombreux à avoir raflé le Saint-Graal. Le dernier en date n’est autre que Karim Benzema en 2022. Et selon lui, après les nouveaux sacres du Real Madrid en Liga et en Ligue des champions, il ne fait aucun doute que Vinicius Jr sera le prochain.

Après avoir servi pendant des années, neuf plus précisément, Cristiano Ronaldo et ayant énormément fait le travail de l’ombre lorsque la BBC avec CR7 et Gareth Bale sévissait, Karim Benzema a connu la consécration en octobre 2022 lorsqu’on lui a attribué le Ballon d’or pour sa saison 2021/2022 XXL avec une Ligue des champions et une Liga remportée par le Real Madrid avec un trophée de meilleur buteur. Et ce, en tant que capitaine.

Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid rate deux transferts ! https://t.co/dcRYO1XhCt pic.twitter.com/qmZgwBeaPQ — le10sport (@le10sport) July 22, 2024

Joselu milite pour Carvajal

Lors de l’édition 2023, c’est Lionel Messi qui a été sacré pour la 8ème fois de sa carrière grâce à la victoire de l’Argentine pendant la Coupe du monde au Qatar en décembre 2022. Et maintenant ? Le Real Madrid a réalisé un nouveau doublé avec la Ligue des champions et la Liga. Et un joueur du club merengue a d’ailleurs été d’une importance capitale dans le succès de l’Espagne à l’Euro : Dani Carvajal. De quoi lui valoir le Ballon d’or d’après Joselu. « Je l'ai toujours dit, il est le plus méritant. Il a gagné tout ce qui peut être gagné, marqué des buts, été important, MVP en finale (de la Ligue des Champions)... Ce serait plus que mérité ».

Benzema : «Vini parce qu'il le mérite pour sa saison»

Néanmoins, aux yeux de l’attaquant qu’est Karim Benzema, le Ballon d’or 2024 doit revenir à personne d’autre que Vinicius Jr. Même pas Kylian Mbappé qui a signé au Real Madrid cet été. « Qui voyez-vous comme le favori pour gagner le prochain ? (Après quelques brèves secondes de réflexion, il le dit avec insistance) Le Ballon d'Or ? Je vais dire Vini parce qu'il le mérite pour sa saison et pas seulement pour ce qu'il a fait cette année, mais aussi pour ce qu'il a fait l'année dernière, il s'est aussi distingué par son football et ce qu'il fait avec le ballon. C'est un gamin, un footballeur complet ».