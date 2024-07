Mbappé - Real Madrid : Un premier clash va éclater ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé évoluera au Real Madrid la saison prochaine ! La star de 25 ans refusait de prolonger au PSG, et Florentino Pérez en a profité pour s’attacher ses services pour 0€. Le natif de Bondy a ensuite été présenté en grande pompe au Santiago Bernabéu. Mais un premier clash pourrait éclater entre le capitaine de l’équipe de France, Vinicius Jr et Jude Bellingham.

Le Real Madrid a sans doute bouclé LE gros coup de ce mercato estival 2024. Le club madrilène s’est attaché les services de Kylian Mbappé pour 0€. En fin de contrat avec le PSG, le natif de Bondy refusait de prolonger et s’est donc engagé librement chez les Merengue. L’annonce officielle a été faite avant l’Euro 2024, et la présentation a eu lieu le 16 juillet dernier.

Kylian Mbappé, nouvelle attraction du Real Madrid

À cette occasion, le Real Madrid avait préparé une cérémonie grandiose pour Kylian Mbappé. Zinédine Zidane était notamment convié pour présenter la nouvelle star madrilène devant 85 000 personnes. Kylian Mbappé a ensuite participé à sa première publicité et a fait l’objet de nombreux posts du Real Madrid sur les réseaux sociaux.

Un malaise va s'installer avec Vinicius Jr et Bellingham ?

Comme le rapporte Relevo, Vinicius Jr et Jude Bellingham sont dans l’ombre de Kylian Mbappé depuis son arrivée au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France a déjà vendu cinq fois plus de maillots que l’international anglais, et les Merengue ont exploité au maximum l’image de l’ancienne star du PSG au cours des sept derniers jours. Vinicius Jr et Jude Bellingham semblent être passés au second plan, ce qui pourrait à terme provoquer un clash avec Kylian Mbappé dans le vestiaire du Real Madrid. À voir maintenant si la direction madrilène saura dissiper ce petit malaise avant qu'il ne prenne trop d'ampleur dans l'effectif de Carlo Ancelotti. À suivre...