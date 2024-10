Mbappé : Le Real Madrid dénonce un «gros problème» !

Pierrick Levallet

S’il a réalisé l’un de ses grands rêves en signant au Real Madrid, Kylian Mbappé n’est toutefois pas arrivé en pleine forme. L’international français a été moins utilisé par le PSG en fin de saison dernière, et cela l’a pénalisé au début de cet exercice. Carlo Ancelotti a d’ailleurs dénoncé un problème à ce niveau-là.

Le mercato estival 2024 a marqué la fin de l’ère Kylian Mbappé au PSG. L’international français a profité de la fin de son contrat dans la capitale pour débarquer au Real Madrid. Le natif de Bondy avait pris sa décision en février dernier. Luis Enrique a alors réduit drastiquement son temps de jeu pour préparer l’avenir.

Un problème d'ordre physique pour Mbappé et le vestiaire du Real Madrid ?

Et cela a joué des tours à Kylian Mbappé. Pas à 100% physiquement, le champion du monde 2018 est totalement passé à côté de son Euro 2024. L’ancien du PSG a ensuite eu du mal à prendre ses marques dans le onze du Real Madrid, et ses performances ont été plutôt mitigées en début de saison. Carlo Ancelotti a d’ailleurs estimé que la condition physique de la star de 25 ans et de ses autres joueurs était un sérieux souci.

«Tout le monde n'est pas à 100%»

« L'équipe est moins solide. C'est aussi un gros problème de condition physique. Tout le monde n'est pas à 100% et il n'y a pas grand-chose d'autre. Nous devons travailler de manière plus compacte en tant qu'équipe. Nous manquons un peu de solidité dans le bloc central » a lancé l’entraîneur du Real Madrid en conférence de presse. Kylian Mbappé et ses coéquipiers savent ce qu’ils devront travailler au cours des prochains jours.