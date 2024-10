Real Madrid : Mbappé éclipse déjà une «superstar» !

Pierrick Levallet

Malgré son bon résultat ce samedi sur la pelouse du Celta Vigo (1-2), le Real Madrid fait face à un certain malaise dans son vestiaire. Jude Bellingham n’apprécie pas vraiment bien son nouveau rôle sous les ordres de Carlo Ancelotti. Kylian Mbappé semble d’ailleurs avoir déjà éclipsé la star anglaise seulement quelques mois après son arrivée.

Le Real Madrid garde espoir dans la course au titre. Avec sa victoire contre le Celta Vigo ce samedi (1-2), le club madrilène reste à trois longueurs du leader le FC Barcelone. Mais les Merengue se sont offerts un certain malaise dans leur vestiaire. Jude Bellingham a vu un nouveau rôle lui être attribué depuis l’arrivée de Kylian Mbappé. Et cela ne lui plairait pas spécialement.

Mbappé fait déjà oublier Bellingham !

Comme le rapporte MARCA, Kylian Mbappé a d’ailleurs déjà éclipsé Jude Bellingham après seulement quelques mois au sein de la Casa Blanca. La « superstar » anglaise n’a toujours pas ouvert son compteur but cette saison, alors que l’ancien du PSG en est à 8 réalisations. Et cela serait synonyme de problème pour le Real Madrid.

Le Real Madrid reste optimiste pour Bellingham

En effet, Jude Bellingham avait déjà inscrit 10 buts la saison dernière à la même période. Le milieu de terrain de 21 ans avait même fait de sa célébration une habitude au Santiago Bernabéu. Mais il n’a pas pu la reproduire depuis le 14 mai dernier, date de sa dernière réalisation lors de la victoire contre le Deportivo Alavés. À voir si Jude Bellingham saura sortir la tête de l'eau très prochainement. Le Real Madrid se veut en tout cas optimiste.