Ce joueur du PSG rejoint Mbappé, il vit un rêve

Amadou Diawara

En plus de Kylian Mbappé, Vitinha va représenter le PSG lors de la prochaine cérémonie du Ballon d'Or. En effet, les deux hommes font partie des 30 nommés pour remporter le Graal. Interrogée sur le sujet, la cousine de Vitinha, Daniela, a affirmé qu'il vivait un rêve.

Lors de la saison 2023-2024, le PSG a assis sa domination à l'échelle nationale. En effet, le club emmené par Luis Enrique a remporté toutes les compétitions de l'hexagone : la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions. De plus, le PSG a atteint le dernier carré de la Ligue des Champions lors du dernier exercice.

Accusation de viol : Le clan Mbappé dénonce un «acharnement» ! https://t.co/R1IDlZLDOV pic.twitter.com/LdUDyvrSVS — le10sport (@le10sport) October 21, 2024

«Vitinha se sent privilégié d’être nommé pour le Ballon d’Or»

Alors que le PSG s'est illustré en 2023-2024, les deux hommes forts du club ont été nommés pour. le Ballon d'Or : Kylian Mbappé, qui a signé au Real Madrid cet été, et Vitinha. Un choix expliqué par Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, au Parisien : « Vitinha ? Son cas s’est posé quand il a fallu compléter la liste. L’idée était de trouver, après Mbappé, un deuxième joueur du PSG pour couronner la saison du club. Vitinha a été choisi car il était le plus régulier. Il s’est imposé avec des matchs marquants, il s’est découvert un nouveau rôle au PSG avant d’être un des meilleurs Portugais à l’Euro. Sa nouvelle dimension et sa capacité à être décisif lui ont permis d’être dans les 30. Cela semblait une juste récompense ».

«Ce sont des rêves d’enfant qui se réalisent»

Lors d'un entretien accordé au Parisien, la cousine de Vitinha a affirmé qu'il vivait un rêve avec le PSG. « Tout joueur se sent privilégié d’être nommé pour le Ballon d’or. Et c’est le cas de Vitinha. C’est une reconnaissance de ses performances dans l’un des meilleurs clubs du monde. Ce sont des rêves d’enfant qui se réalisent et, en tant que membre de sa famille, je suis toujours fière et heureuse pour lui. Je souhaite avant tout qu’il soit heureux de jouer et qu’il puisse réaliser ses rêves, si possible sans blessure majeure », a confié la cousine du milieu de terrain portugais.