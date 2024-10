Affaire Mbappé : Un nouveau coupable désigné !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Alors que l’affaire Mbappé bat son plein dans tous les médias du monde entier depuis plus d’une semaine, une personnalité du monde du football et des affaires monte au créneau. Pour Michel Moulin, le journal L’Équipe porte une grande responsabilité tant que la justice n’a pas rendu son verdict. Explication.

Depuis le fameux week-end du 12-13 octobre, pas un jour ne se passe sans que les médias n’évoquent « l’affaire Mbappé ». Cité dans une affaire d’agression sexuelle supposée, l’attaquant de l’équipe de France est à la Une de tous les grands journaux et chaînes de télévision. Des gros titres que dénoncent Michel Moulin, ancien conseiller du PSG et personnalité reconnue du monde des affaires. Il désigne notamment un coupable dans ce dossier : le journal L’Equipe.

«Nous ne sommes ni juges, ni enquêteurs»

Dans l’émission But Football Club, diffusée chaque jeudi sur Sud Radio, Michel Moulin évoque la forte responsabilité du journal L’Equipe dans l’ampleur prise par l’affaire Mbappé : « Ce n’est pas notre rôle de commenter ce genre de choses. Parce que nous ne sommes ni des juges, ni des enquêteurs. Il faut savoir que parfois, la justice utilise des sujets de médias qui sont diffusés dans des journaux ou des émissions TV. Et pour moi, c’est incompréhensible qu’un journal comme l’Équipe – et je comprends d’ailleurs pourquoi ils vendent de moins en moins de journaux – fasse trois pages sur une rumeur. Je préfère qu’on me parle de football. Je préfère qu’on me parle de l’équipe de France Espoir qui a perdu 2 à 1 contre l’Autriche, en ayant les mêmes défauts que notre équipe A. Pourquoi Messi a remarqué trois buts, pourquoi Ben Seghir est en train d’exploser au Maroc ou pourquoi le Brésil a marqué quatre buts ? Trois pages sur une rumeur ? Moi je fais, allez, un quart de page. Sur une simple rumeur, vous vous rendez compte ? Mais s’il est coupable, on fait tout le journal sur Mbappé et on oublie le reste… »

«J’ai subi la même chose»

Pour étayer ses propos, Michel Moulin revient sur son expérience personnelle avec le journal L’Equipe. Un traitement de choc qu’il compare à celui de Kylian Mbappé depuis 10 jours : « J’ai subi, il y a une dizaine d’années, la même chose. Et vous allez voir le parallèle avec Mbappé. On est venu me dire ‘Vous avez truqué un match de foot’. Dijon – Nîmes. Ils ont gagné 5 à 1. Mais ils devaient perdre 5 à 1… Pourquoi ? Parce qu’a un moment donné, le journal L’Equipe en a parlé et rajouté. Présomption d’innocence, dès le lendemain, il n’y en avait pas… Sur leur site, il y avait marqué ’10 ans d’inéligibilité’ alors que je n’ai jamais eu un jour d’inéligibilité ! Il a fallu que je leur envoie un huissier pour le faire effacer. Quelques années avant cela, j’ai fait condamner L’Equipe et la famille Amaury a 3,5 millions d’euros d’amende, à verser à l’Etat, pour avoir essayé de me tuer. Professionnellement (sourire)… Mais ils ont essayé de me tuer. Et ils sont tellement mauvais par ailleurs, qu’ils n’y sont même pas arrivés… Donc j’ai subi ça, ma famille l’a subie, c’est catastrophique. Kylian Mbappé subit la même chose. On dit souvent : ‘Il n’y a pas de fumée sans feu’. Aujourd’hui, je ne le dis plus jamais. Plus jamais. Tant qu’il y a la présomption d’innocence, on se tait ».