Mbappé : Le Real Madrid a trouvé la solution miracle ?

Parti libre du PSG, Kylian Mbappé a réalisé son rêve d’enfance en signant au Real Madrid. Mais le capitaine de l’équipe de France s’attendait sans doute à de meilleurs débuts sous ses nouvelles couleurs. Le natif de Bondy peine à prendre ses marques et vit ses premières galères dans la capitale espagnole. Carlo Ancelotti tiendrait peut-être la solution pour régler les problèmes de la star de 25 ans.

Cet été, Kylian Mbappé a ouvert un nouveau chapitre de sa carrière. Le capitaine de l’équipe de France a mis fin à son aventure au PSG pour signer libre au Real Madrid. L’attaquant de 25 ans a d’ailleurs été présenté en grande pompe dans un Santiago Bernabéu plein à craquer. Naturellement le champion du monde 2018 était très attendu par les supporters.

Mbappé galère déjà au Real Madrid

Mais ses débuts laissent à désirer. Kylian Mbappé peine à prendre ses marques au Real Madrid. Résultat : l’international français n’a marqué qu’un seul but en quatre matchs toutes compétitions confondues. L’ancienne star du PSG fait déjà l’objet de critiques en Espagne. Mais Carlo Ancelotti pense avoir trouvé la solution pour régler les problèmes de son attaquant vedette.

Ancelotti prévoit du changement dans sa tactique

Comme le rapporte AS, l’entraîneur du Real Madrid travaillerait sur un plan tactique pour régler le souci avec Kylian Mbappé. Le technicien italien insisterait notamment sur le fait que son équipe court plus à la récupération du ballon, unir les lignes surtout quand la défense est positionnée dans le bloc central, et donner beaucoup plus de vitesse dans la circulation du ballon en phase offensive. Le Real Madrid voudrait mettre en place des transitions rapides pour exploiter les qualités explosives de Kylian Mbappé. Reste maintenant à voir si cela permettra au capitaine des Bleus de retrouver son véritable niveau. En attendant, le Real Madrid continue de soutenir sa nouvelle star.