Mbappé lance un avertissement au Real Madrid !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a officialisé sa signature au Real Madrid avant le début de l’Euro, et le capitaine de l’équipe de France cherchera donc logiquement à marquer l’histoire du club merengue, mais à sa manière. Du coup, au moment d’évoquer la comparaison avec un certain Cristiano Ronaldo, Mbappé préfère avertir les supporters du Real Madrid…

Après sept saisons de collaboration, l’histoire entre Kylian Mbappé et le PSG a pris fin cet été. L’attaquant tricolore de 25 ans a décidé de ne pas prolonger son contrat au Parc des Princes afin de prendre la direction du Real Madrid, où il s’est engagé jusqu’en 2029. Mbappé remplit donc l’un de ses objectifs de longue date en rejoignant le club merengue , et il va désormais tenter de marquer l’histoire comme a pu le faire un certain Cristiano Ronaldo par le passé.

Mbappé et son «admiration» pour CR7

Interrogé en conférence de presse jeudi, la veille du choc entre l’équipe de France le Portugal en quart de finale de l’Euro, Kylian Mbappé a rappelé son admiration pour Cristiano Ronaldo, son adversaire du soir : « C'est un honneur, tout le monde sait l'admiration que j'ai pour le joueur. On est toujours en contact. Il restera une légende du jeu.Ce que je lui envie ? Il faut savoir apprécier ce qu'il est et ce qu'il a été, c'est un joueur unique. son CV parle pour lui. Respect pour lui », lâche Mbappé.

« Ce sera différent pour moi au Real Madrid »