Mbappé «coincé» au Real Madrid, malaise en vue ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Positionné en tant que numéro 9 par Carlo Ancelotti, l'attaquant de 25 ans est à la peine depuis son arrivée à la Maison-Blanche. D'après Sidney Govou, Kylian Mbappé est « coincé », et ce, parce qu'il doit se réinventer pour performer en tant qu'avant-centre.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a fait ses valises. En fin de contrat le 30 juin 2024 à Paris, la star de 25 ans s'est envolée vers Madrid, et ce, pour parapher un bail de cinq saisons au Real.

Mbappé est en pleine galère au Real Madrid

Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé évolue en tant que numéro 9. En effet, Carlo Ancelotti a décidé d'utiliser son nouvel attaquant en tant qu'avant-centre, et ce, pour positionner Vinicius Jr et Rodrygo autour de lui : le premier à gauche et le second à droite. Toutefois, Kylian Mbappé peine à évoluer à son meilleur niveau dans une position axiale. Selon Sidney Govou, l'ancienne gloire du PSG est « coincée ».

«Il est un peu coincé, il va falloir qu'il se réinvente»

« Est-ce que Kylian Mbappé est réellement un numéro 9 ? Il faut qu'il se réinvente, c'est une certitude. Ancelotti va le faire jouer 9. On le voit plus performant quand il démarre ses actions sur le côté. Le terrain prouve que le mettre 9 n'est pas lui rendre service. Il y a Vinicius qui est sur le côté, il ne peut pas lui prendre sa place, il y a Rodrygo à droite. Je trouve qu'il est un peu coincé, il va falloir qu'il se réinvente », a estimé Sidney Govou, présent dans l'émission le Canal Football Club ce dimanche soir. Reste à savoir si Kylian Mbappé réussira finalement à devenir un grand avant-centre.