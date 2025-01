Le Real Madrid révèle un problème avec Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Lors de ses débuts à la Maison-Blanche, l'attaquant de 26 ans était méconnaissable, n'arrivant pas à évoluer à son meilleur niveau. Présent en conférence de presse ce mardi, Carlo Ancelotti a expliqué que Kylian Mbappé a eu du mal à s'adapter à ses nouvelles couleurs.

Après avoir passé sept années au PSG, Kylian Mbappé a décidé de se lancer un tout nouveau défi. En fin de contrat le 30 juin 2024, la star de 26 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid, le club de ses rêves. Toutefois, ses débuts à la Maison-Blanche n'ont pas du tout été idylliques. En effet, Kylian Mbappé n'était pas dans son assiette lors de ses premiers mois au Real Madrid, ne parvenant pas à évoluer à son meilleur niveau. Mais depuis quelques semaines, l'international français a retrouvé de sa superbe, pour le plus grand bonheur de Carlo Ancelotti, son entraineur, et de ses coéquipiers.

«Nous en profitons tous»

Présent en conférence de presse ce mardi, Carlo Ancelotti a encensé Kylian Mbappé, qui renait de ses cendres ces dernières semaines. « Vous semblez plus calme... C'est lié à l'équipe, à son amélioration. Nous ne sommes pas à notre meilleur niveau, mais nous en sommes proches. Nous savons tous très bien ce que nous avons à faire et nous nous sommes améliorés en tant qu'équipe. Mais les individualités nous apportent aussi beaucoup. Surtout Mbappé, bien sûr, mais sans oublier Rodrygo, Bellingham... et Vinicius ! C'est ce qui me permet de me sentir plus serein », s'est réjoui l'entraineur du Real Madrid, avant d'expliquer pourquoi son numéro 9 était en difficulté en début de saison.

«Il a eu besoin d'un temps d'adaptation»

« Qu'avez-vous fait pour "changer" Mbappé ? Il se débrouille très bien. Il a eu besoin d'un temps d'adaptation, mais il s’en sort très bien maintenant. Il est motivé. Il prend plaisir à jouer avec ses coéquipiers et nous en profitons tous. Tous les madridistas en profitent », a affirmé Carlo Ancelotti, le technicien du Real Madrid.