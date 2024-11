Le boss du Real Madrid annonce du lourd !

Jean de Teyssière

Ce dimanche, le Real Madrid tentera de retrouver la victoire en accueillant Getafe. Un derby, puisque les deux stades ne sont séparés que de 23 kilomètres. En Ligue des Champions, le club madrilène vit des moments très compliqués mais Carlo Ancelotti a de l’expérience et sait qu’après la tempête vient à chaque fois le beau temps.

Ce samedi après-midi, le FC Barcelone a perdu sur son terrain face à Las Palmas. Avec deux matchs en retard à disputer pour le Real Madrid, les hommes de Carlo Ancelotti peuvent devenir leader en cas de victoires, puisque quatre points séparent les deux équipes. Il faudra commencer par battre Getafe ce dimanche au Santiago-Bernabeu.

«J’ai dû résoudre des problèmes»

Présent en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, est revenu avec philosophie sur les moments compliqués vécus par son équipe en ce début de saison : « Au cours de mes nombreuses années de carrière, une seule année a été assez facile, l'année dernière. Toutes les autres années, j'ai dû résoudre des problèmes, et tôt ou tard, les problèmes arrivent. Il est impossible de penser à une saison comme celle de l'année dernière, où tout s'est déroulé parfaitement. Il vaut mieux trouver le problème en novembre ou en décembre qu'en avril ou en mai, quand on est mort. »

«Les bonnes choses sont encore à venir»

« Aujourd'hui, le problème peut être résolu et, comme je l'ai dit, nous allons le résoudre, promet Carlo Ancelotti. Nous nous battons pour le championnat contre un rival qui se porte très bien. La Coupe du monde arrive, la Supercoupe... et surtout, les joueurs blessés reviennent. Bientôt Alaba et Camavinga seront de retour... Nous devons supporter le moment présent avec une bonne attitude et de l'engagement, car les bonnes choses sont encore à venir. » Mbappé peut s'en réjouir, lui qui traverse une phase très compliquée.