L'annonce surprise du Real Madrid qui va faire sourire Mbappé !

Thomas Bourseau

La Ligue des champions est la spécialité du Real Madrid comme l'attestent ses 15 sacres dans la compétition. La saison régulière de la C1 ne porte pour le moment pas bonheur à la Casa Blanca. Mais pas de panique pour Carlo Ancelotti. L'entraîneur du Real Madrid a pris rendez-vous le 31 mai prochain à Munich pour la finale.

A l'instar du PSG, le Real Madrid éprouve certaines difficultés pendant cette saison régulière de Ligue des champions, nouveau format de la C1 qui a remplacé la phase de groupe de quatre équipes. En 5 journées, le Real Madrid s'est incliné à trois reprises face au LOSC (0-1), l'AC Milan (1-3) et mercredi soir sur la pelouse de Liverpool (0-2). Contrairement au PSG qui compte 4 points, le Real Madrid en comptabilise 6 grâce à deux victoires.

Mbappé a totalement sombré, son entourage prédit le pire https://t.co/oPPdwZtk5n pic.twitter.com/dEBld70tE8 — le10sport (@le10sport) November 29, 2024

Le Real Madrid en ballotage défavorable en Ligue des champions

A l'instant T, le champion d'Europe en titre pointe à la 24ème position du classement de la saison régulière de la Ligue des champions, à savoir la dernière position qualificative pour les 1/16èmes de finale qui se disputeront entre les clubs ayant terminés entre la 9ème et 24ème place. Il reste trois rencontres avant la fin de ladite saison régulière, de quoi permettre aux hommes de Carlo Ancelotti de progresser dans le classement et d'avoir un tirage plus favorable voire de terminer dans les 8 premiers directement qualifiés pour les 1/8èmes de finale en cas d'un sans faute du Real Madrid et de résultats négatifs des équipes en haut de tableau.

«Madrid sera en finale de la Ligue des Champions à Munich»

Quoi qu'il advienne, Carlo Ancelotti a fait une promesse à Alberto Cerrutti qui devrait faire plaisir à Kylian Mbappé, en quête de la première Ligue des champions de sa carrière. « Dis-leur n’importe quoi, mais le plus important est que Madrid sera en finale de la Ligue des Champions à Munich ». a confié le coach du Real Madrid au journaliste de la Cadena SER dans des propos rapportés par Foot Mercato.