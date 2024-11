Mbappé : Il annonce la solution pour éviter la catastrophe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé n'est que l'ombre de lui-même au Real Madrid où ses débuts sont clairement ratés. En perdition sur le plan sportif, l'ancien joueur du PSG connaitrait des problèmes de l'ordre psychologique. Anthony Mette, docteur en psychologie, donne d'ailleurs des pistes pour relancer le capitaine de l'équipe de France.

Arrivé au Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé est en grande difficulté depuis le début de la saison. L'ancien attaquant du PSG enchaîne les prestations ratées, ce qui commence à inquiéter du côté du club merengue. Certains pointent d'ailleurs du doigt des problèmes d'ordre psychologique qu'il va devoir résoudre prochainement s'il veut retrouver son meilleur niveau. Et cela ne semble pas insurmontable selon Anthony Mette, docteur en psychologie et auteur du livre « Les 10 secrets du mental des champions », qui estime tout de même qu'il faudra que Kylian Mbappé y mette du sien.

«Je ne pense pas qu’il ne retrouvera jamais son niveau»

« Je ne pense pas qu’il ne retrouvera jamais son niveau. Il a un profil assez froid émotionnellement, avec une force de conviction et un engagement digne des plus grands champions comme Michael Jordan ou Tiger Woods », pose-t-il d'emblée, avant d'évoquer d'éventuelles solutions pour résoudre tous les maux de Kylian Mbappé au Real Madrid.

«Mbappé, il lui faut quelqu’un qui lui ramène du sens à ce qu’il fait»

« Les footballeurs sont quand même assez paranoïaques, ils ne font pas rentrer des gens comme ça dans leur cercle. Ils verrouillent toutes les portes et c’est le premier écueil à franchir avant de pouvoir les accompagner. Mbappé, il lui faut quelqu’un qui lui ramène du sens à ce qu’il fait, qu’il travaille sa personnalité et son fonctionnement. Entre 26 et 29 ans, les joueurs deviennent habituellement plus matures, leur motivation change et il faut redonner du sens à leur objectif. Le foot doit être plus que du foot », ajoute Anthony Mette.