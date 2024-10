La «priorité» de Mbappé est connue, Deschamps va enrager

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs semaines, la cote d'amour de Kylian Mbappé semble avoir chuté en flèche en France. Et la situation ne s'améliore pas ces derniers jours avec son absence de la liste de l'équipe de France alors qu'il semblait apte à jouer. Une situation qui pousse Mathieu Valbuena à se payer l'ancien joueur du PSG qui ne s'est pas montré digne du brassard de l'équipe de France.

Longtemps présenté comme le chouchou du football français, Kylian Mbappé a vu sa cote de popularité chuter de façon importante, notamment après son départ libre du PSG pour s'engager avec le Real Madrid. Et son récent comportement n'arrange rien. Absent de la dernière liste de l'équipe de France, et officiellement laissé au repos après une blessure musculaire, Kylian Mbappé était pourtant titulaire contre Villarreal et a disputé 70 minutes. Un comportement qui agace Mathieu Valbuena.

Real Madrid : Mbappé a trahi l’équipe de France ! https://t.co/5YtCjNUNCq pic.twitter.com/OZYPvZBDAm — le10sport (@le10sport) October 9, 2024

«Un capitanat, ce n’est pas juste un bout de tissu autour du bras»

« Un capitanat, ce n’est pas juste un bout de tissu autour du bras, c’est aussi avoir des responsabilités sur, et en dehors du terrain. Et je pense qu’il aurait été important qu’il puisse être là pour ces matches, même s’il savait qu’il était fatigué. Il aurait pu être là pour le groupe, c’est ça aussi le capitanat. Il a aussi des soins en équipe de France, il aurait pu être là et sa décision est assez étrange », lâche-t-il au micro de Génération After sur RMC, avant d'en rajouter une couche.

«La priorité de Mbappé, je trouve que ce n’est pas l’équipe de France, c’est le Real Madrid»

« Ce qui est surprenant pour les amoureux de l’équipe de France, c’est le fait qu’il ne soit pas en sélection et qu’il joue ce week-end contre Villarreal. La priorité de Mbappé, je trouve que ce n’est pas l’équipe de France, c’est le Real Madrid. Il vient dans un nouveau club, il sait qu’il a tout à prouver et que ce n’est pas évident de réussir là-bas. Je pense qu’il met tous les atouts pour être performant… On a vu ses dernières sorties en équipe de France, ce n’était pas un grand Mbappé, même dans l’investissement, sa façon de jouer, on avait l’impression qu’il n’était pas là », ajoute Mathieu Valbuena.