Incroyable, cette star va voler le précieux de Mbappé ?

Depuis ses débuts, Kylian Mbappé ne s’est jamais fixé de limites. Le champion du monde tricolore et meilleur buteur de l’histoire du PSG rêve de Ballon d’or et de Ligue des champions. Il a notamment signé au Real Madrid pour remplir ces deux objectifs. Mais une menace répondant au nom de Mohamed Salah plane.

Kylian Mbappé a fêté son 26ème anniversaire le 20 décembre dernier. A son âge, son idole Cristiano Ronaldo avait mis la main sur un Ballon d’or et Lionel Messi en comptait déjà quatre. Rien que ça. De son côté, le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’a jamais pu rafler le Saint-Graal des trophées individuels du football. Il s’est hissé aux quatrième et troisième places en 2018 et en 2023. A la dernière intersaison, Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain pour signer au Real Madrid.

Le rêve doré de Kylian Mbappé

Un choix de carrière qui pourrait bien porter ses fruits puisque le Real Madrid est parvenu à faire gagner des Ballons d’or à Cristiano Ronaldo, Luka Modric et Karim Benzema pour ne citer qu’eux. Et en ce qui concerne la Ligue des champions qui échappe encore et toujours à Kylian Mbappé, le club merengue est le recordman de la compétition avec 15 sacres. Toutefois, en raison des performances stellaires de Mohamed Salah à Liverpool depuis le début de la saison (30 contributions de buts rien qu’en Premier League, l’attaquant égyptien serait susceptible de lui faire de l’ombre pour le Ballon d’or 2025.

La réponse cash de Salah sur le Ballon d’or

En zone mixte, Mohamed Salah s’est livré sur la question du Ballon d’or dimanche soir après avoir trouvé le chemin des filets contre West Ham tout en délivrant deux passes décisives (5-0).

« Est-ce que je pense au Ballon d'or ? La seule chose qui me préoccupe, c'est que je veux que Liverpool remporte le championnat et que j'en fasse partie. C'est la seule chose sur laquelle je me concentre depuis le début de la saison, alors je ferai de mon mieux pour aider l'équipe à remporter un trophée. Nous sommes dans la bonne direction, mais il y a bien sûr d'autres équipes qui essaient de nous rattraper et ce sont de très bonnes équipes. Nous devons donc rester concentrés, humbles et travailler dur, et repartir de l'avant ».