En direct, Mourinho balance le secret du Real Madrid !

José Mourinho a fait un passage de trois saisons sur le banc de touche du Real Madrid sous la même direction actuelle au club merengue. Après la 15ème Ligue des champions de la Casa Blanca, The Special One a communiqué la recette de l’insolent succès du Real Madrid en Europe.

Samedi, c’était soirée de gala à Londres. Dans le cadre de la finale de la Ligue des champions opposant le Real Madrid au Borussia Dortmund, Zinedine Zidane, Jürgen Klopp, Gareth Bale ou encore Jay-Z complétaient les étoiles qui étaient déjà sur le terrain dans l’antre mythique du football qu’est Wembley.

«La structure ? C’est tout à fait correct et c'est pour cela qu'ils gagnent»

Pourtant malmenés pendant la première heure de jeu, les hommes de Carlo Ancelotti ont su inverser la tendance grâce à des buts de Dani Carvajal et de Vinicius Jr (2-0). Ex-coach du Real Madrid et présent à Wembley pour TNT Sports, José Mourinho a révélé la recette du Real Madrid qui a remporté sa 15ème Ligue des champions. « La structure du Real Madrid est très simple. Florentino Perez, Jose Angel Sanchez, le recruteur en chef et l'entraîneur. C'est tout. C'est tout à fait correct et c'est pour cela qu'ils gagnent ».

«Le mercato ? Ils ont toujours une raison et ils ont toujours raison»