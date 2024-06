L’annonce du Real Madrid qui va régaler Mbappé !

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Kylian Mbappé, c’est terminé. L’histoire du champion du monde tricolore semble à présent s’écrire du côté du Real Madrid qui est pour sa part un peu plus entré dans la légende de la Ligue des champions samedi soir en remportant son 15ème titre. Le vestiaire s’est déjà enflammé pour un 16ème sacre la saison prochaine, dont son compère en équipe de France : Eduardo Camavinga.

Le Real Madrid l’a fait. Sur les onze dernières éditions de la Ligue des champions, le club merengue a été sacre à six reprises. Samedi soir à Wembley dans le cadre de la finale de la C1 face au Borussia Dortmund (2-0), le Real Madrid a peaufiné son palmarès de folie dans la plus belle des compétions européennes en raflant son 15ème trophée en Ligue des champions.

«Nous devons la gagner chaque année. Hala Madrid !»

Que ce soit Luka Modric, Nacho ou bien Toni Kroos, ils ont tous remporté six Ligues des champions. À titre de comparaison, seul l’AC Milan a plus de trophées qu’eux en C1 avec 7 sacres lorsque Liverpool et le FC Barcelone sont à 6 et 5 Ligues des champions chacun. Et alors que Kylian Mbappé est amené à rejoindre le Real Madrid cet été, le meilleur buteur de l’histoire du PSG semble être promis à un sacre européen la saison prochaine si l’on en croit les propos tenus par Federico Valverde samedi en zone mixte au micro de la SER et des médias présents sur place. « Et bien, nous pensons déjà à remporter le 16ème titre de la Champions League. Nous devons la gagner chaque année. Hala Madrid ! ».

Mbappé - PSG : Une star du Real Madrid accueille en direct Kylian Mbappé ! https://t.co/wKDogOUYdA pic.twitter.com/KPjYq8hk4R — le10sport (@le10sport) June 2, 2024

«Demain, nous fêtons le 15ème, et lundi, nous commencerons à penser au 16ème»