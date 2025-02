Cristiano Ronaldo va sauver le Real Madrid ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En plein cœur d'un nouveau scandale avec l'arbitrage, le Real Madrid tente de retrouver de l'espoir en s'appuyant sur des éléments du passé. En effet, samedi, lors du match face à Osasuna, Jude Bellingham a été expulsé peu avant la mi-temps alors que le club menait au score. D'après lui, l'arbitre a commis une erreur en rapport avec ses propos sur le terrain. En 2018, Cristiano Ronaldo s'exprimait sur cette insulte et ses déclarations pourraient jouer un rôle dans la sanction à venir de l'Anglais.

En lâchant un « fuck off » sur le terrain, Jude Bellingham a été sanctionné d'un carton rouge en fin de première mi-temps. L'arbitre de la rencontre a pourtant noté qu'il avait dit « fuck you », une différence notable entre les deux expressions. Pour l'attaquant anglais, la sanction est totalement incompréhensible et les Madrilènes ont fini par concéder le match nul. Heureusement pour lui, en 2018, Cristiano Ronaldo se rangeait de son côté.

La «terrible erreur» qui fait enrager le Real Madrid !

Cristiano Ronaldo veut un arbitrage plus flexible

Si l'expression utilisée par Jude Bellingham n'est pas très glorieuse, pour lui la situation est difficile à accepter, surtout qu'il s'expose à une sanction plus lourde puisqu'il pourrait écoper de plusieurs matches de suspension. Dans une interview pour La Sexta à l'époque où il jouait encore au Real Madrid, Cristiano Ronaldo s'était déjà confié à propos de ce sujet. « J'ai joué en Angleterre pendant de nombreuses années... Par exemple, quand il y a une faute, les Anglais disent souvent "fuck off" et les arbitres ne disent rien. Si tu le dis ici, ils t'expulsent. Ça doit être un peu plus flexible » avait-il déclaré.

Bellingham sur le point d'être sanctionné ?

Frustré après son expulsion, Jude Bellingham devra maintenant patienter pour connaître son sort. En effet, selon l'interprétation que le Comité de Compétition de la Fédération espagnole donne aux propos de l'attaquant anglais, celui-ci pourrait récolter une sanction plus ou moins importante. D'après Marca, il pourrait écoper de deux matches si on estime qu'il s'agissait simplement d'un manque de respect à l'arbitre ou de 4 à 12 matches de suspension si on estime qu'il s'agissait de vraies insultes.