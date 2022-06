Mercato - Barcelone : Klopp veut anéantir les plans de Xavi !

Foot - Mercato - Barcelone

Les Barcelonais sont à la recherche d’un ailier afin de pallier le potentiel départ d'Ousmane Dembélé, dont le contrat se termine le 30 juin prochain. Pour ce faire, les Blaugranas auraient jeté leur dévolu sur l’ailier de Leeds : Raphinha. Cependant, il semblerait que le Brésilien soit également dans les petits papiers de Liverpool…

Avec l’avenir d’Ousmane Dembélé qui semble plus incertain que jamais, le FC Barcelone a l'intention de prendre les devants. Ainsi, les Catalans auraient coché le nom de Raphinha, jouant pour Leeds, afin de remplir ce rôle. En effet, l’ailier brésilien de 25 plairait énormément aux Blaugranas , qui compte bien mettre la main à la poche afin de recruter le joueur, car le club anglais compte bien en tirer une belle somme. Mais dernièrement, un cador de Premier League est venu concurrencer le Barça dans ce dossier.

🇧🇷 Raphinha featured in Brazil’s 5-1 win over South Korea today, playing 78 minutes at the Seoul World Cup Stadium pic.twitter.com/IVWE3la46B