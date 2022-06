Mercato - Barcelone : Laporta va bien boucler deux transferts !

Foot - Mercato - Barcelone

Ça bouge à Barcelone ! Le Catalan, omniprésent sur le mercato devrait voir deux nouveaux joueurs débarquer au Nou Camp dans les semaines à venir. Fortement limités par des finances instables, les Barcelonais auraient déjà acté l’arrivé de deux joueurs, libres de tout contrat, qui attendrait le feu vert des Catalans avant d'officialiser leurs venues.

Porté par un nouveau projet sportif, le FC Barcelone se préparerait déjà à accueillir de nouvelles recrues. Le club catalan a déjà même bien avancé son recrutement pour l’été à venir. Malgré des dettes et une situation salariale déplorable, le club catalan s’est penché sur la situation de deux joueurs en fin de contrat, afin de renforcer leur effectif dans des secteurs clés, pour un prix moindre. Ainsi, Franck Kessié et Andreas Christensen sont les cibles gratuites du Barça qui pourraient bientôt débarquer en Catalogne.

Barcelona won't change their plans on Christensen and Kessié. Both deals are already agreed and completed on a free transfer - they can't be registered yet because of Financial Fair Play situation. 🔵🔴 #FCB Both players have received "guarantees" from Barça. Matter of time.