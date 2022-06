Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse vague de départs se prépare dans le vestiaire de Xavi !

Publié le 5 juin 2022 à 19h30 par Dan Marciano

Le prochain mercato estival sera l'occasion pour le FC Barcelone de se renforcer, mais surtout de dégraisser son effectif. En difficulté financière et en manque de liquidités, le club catalan aurait déjà fait savoir à plusieurs éléments que l'aventure allait prendre fin cet été. Voici la liste des joueurs qui devraient être vendus dans les prochaines semaines.

La saison a été compliquée pour le FC Barcelone. Eliminé de la Ligue des champions, puis de la Ligue Europa, le club catalan a terminé à la deuxième place du championnat, mais à treize ponts du leader, le Real Madrid. Des résultats très moyens pour un club de son standing et de son histoire. Arrivé en novembre dernier pour remplacer Ronald Koeman, Xavi est conscient de la tâche qui l'attend en Catalogne et de l'attente qui pèse sur ses épaules. Cet été, le technicien va avoir pour mission de renforcer son équipe, tout en prenant en compte des grandes difficultés financières de son équipe. Selon la presse espagnole, le FC Barcelone serait même, à l'heure actuelle, dans l'incapacité d'enregistrer la moindre recrue estivale. Une seule solution : récupérer des liquidités en vendant des joueurs par exemple. « Au final, si vous voulez quelque chose et que vous ne pouvez pas l'avoir parce que vous n'avez pas d'argent, vous devez quand même agir d'une autre manière. Le scénario est facile, ça dépend de l'argent. On va faire une chose ou une autre. C'est évident, mais c'est comme ça. La situation est dure, mais, en ce moment, c'est notre réalité. Il y a l'aspect économique qui ne m'appartient, pas mais le club travaille sur cette facette » avait lâché Xavi au début du mois de mai.





Deal set to be signed, Ferran Jutglá joins Club Brugge from Barcelona for €6m plus add ons. Paperworks and medical ready, to be completed soon. 🇧🇪🤝 #FCB



Announcement could take place next week. https://t.co/Ny3lZxwrnf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2022

Le Barça va boucler plusieurs départs cet été