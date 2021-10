Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Un énorme dérapage de Pjanic sur Koeman ? La réponse !

Publié le 29 octobre 2021 à 1h00 par A.C.

Miralem Pjanic a tenu à préciser ses propos, après avoir créé la polémique avec un de ses publications sur les réseaux sociaux.

Titulaire indiscutable à l’Olympique Lyonnais, à l’AS Roma et à la Juventus ces dernières années, Miralem Pjanic s’est cassé les dents au FC Barcelone. Le milieu de terrain n’a en effet très peu joué sous les ordres de Ronald Koeman et cet été, il a été poussé vers un prêt à Beşiktaş. Il a pourtant beaucoup fait parler de lui en Catalogne ce jeudi, suite au licenciement de son ancien entraineur ! Via son compte Instagram, Pjanic a en effet partagé une publication assez étrange que certains ont interprété comme un tacle adressé à Koeman, qu’il avait d’ailleurs déjà ouvertement critiqué dans une récente interview.

« Dans un monde où tout le monde à les yeux rivés sur son écran, il est facile de mal interpréter les citations de certains »