Barcelone - Malaise : Sifflé, Dembélé peut compter sur le soutien du Barça !

Publié le 18 février 2022 à 12h30 par T.M.

Ce jeudi, face à Naples, l’accueil du Camp Nou a été houleux pour Ousmane Dembélé. Sifflé à son entrée en jeu, le Français a ainsi été ciblé par ses supporters après ce qui est arrivée cet hiver. Alors que la fin de saison pourrait donc ne pas être simple pour Dembélé, il peut néanmoins compter sur différents soutiens.

Au terme d’un très long feuilleton et d’un bras de fer avec sa direction, Ousmane Dembélé n’a finalement pas quitté le FC Barcelone durant le mercato hivernal. Le Français ira donc jusqu’au bout de son contrat avec le club catalan et devrait ensuite partir libre vers le club de son choix. En attendant, Dembélé est toujours un joueur du Barça et si certains voulaient le voir terminer la saison dans les tribunes, Xavi a répété qu’il compterait sur lui. Le champion du monde était ainsi entré en jeu face à l’Espanyol Barcelone, mais c’était à l’extérieur. Ce jeudi, face à Naples, l’accueil du Camp Nou était donc très attendu pour Ousmane Dembélé, qui n’a pas manqué d’être chahuté lorsqu’il a remplacé Adama Traoré. A son entrée en jeu sur la pelouse, le joueur de Xavi a ainsi vivement été sifflé par ses propres supporters, qui gardent en travers de la gorge ce qui est arrivé cet hiver. Toutefois, cela n’a semble-t-il pas vraiment déstabilisé l’ancien du Borussia Dortmund, qui a réalisé une très belle prestation.

« Ousmane va transformer ces sifflets en applaudissements »