Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le verdict est tombé pour Ousmane Dembele !

Publié le 12 février 2022 à 15h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Ousmane Dembele aurait fait capoter sa vente lors du dernier mercato hivernal. Agacée, la direction du FC Barcelone aurait souhaité mettre son numéro 7 au placard. Toutefois, Xavi préférerait l'utiliser lorsqu'il en a besoin. Et s'il n'a pas fait appel à Ousmane Dembele face à l'Atlético de Madrid au Camp Nou, le coach du Barça devrait le faire jouer sur la pelouse de l'Espanyol ce dimanche soir.

Lors de l'été 2017, le FC Barcelone a décidé de miser sur Ousmane Dembele pour pallier le départ de Neymar vers le PSG. Victime de blessures à répétition, l'attaquant français n'a pas du tout rempli sa mission en Catalogne, puisqu'il n'a pas pu enchainer les matchs à son meilleur niveau. Alors qu'il n'a jamais été prolongé par le Barça, Ousmane Dembele sera en fin de contrat le 30 juin. Et depuis le 1er janvier, l'ancien pensionnaire du Borussia Dortmund peut négocier un transfert libre et gratuit avec le club de son choix. Conscient de la situation, le FC Barcelone aurait tenté le tout pour le tout pour vendre Ousmane Dembele au mois de janvier, sans succès. Incapable de trouver un accord contractuel avec son numéro 7, Joan Laporta l'aurait placé sur le marché dans l'espoir de le vendre, plutôt que de le voir partir pour 0€ le 1er juillet. Toutefois, Ousmane Dembele aurait fait capoter son transfert. Agacée, la direction du Barça aurait décidé de le mettre au placard jusqu'à la fin de son bail. Toutefois, Xavi préférerait l'utiliser lorsqu'il en a besoin.

Ousmane Dembele aligné face à l'Espanyol dimanche ?

Depuis la fin du mercato hivernal, le FC Barcelone a affronté l'Atlético de Madrid au Camp Nou. Toutefois, Xavi n'a pas fait jouer Ousmane Dembele lors de ce choc de Liga. Pour son prochain rendez-vous, le Barça se déplace sur la pelouse de l'Espanyol. Et alors que le public de Cornellà sera moins hostile pour Ousmane Dembele, Xavi envisagerait de l'utiliser. Toutefois, selon des sources du club blaugrana sondées par Mundo Deportivo , l'ancien attaquant du Stade Rennais ne serait pas du tout une priorité pour l'entraineur du Barça depuis les arrivées de Ferran Torres, Adama Traore et de Pierre-Emerick Aubameyang.

«Il fait partie de l'équipe et il nous aidera certainement»