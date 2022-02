Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Xavi met les choses au clair pour Ousmane Dembele !

Publié le 12 février 2022 à 14h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembele aurait fait capoter son transfert au mois de janvier. Agacée, la direction du Barça aurait pensé à le mettre au placard jusqu'à la fin de la saison. Toutefois, Xavi préfère l'utiliser lorsqu'il en a besoin. Interrogé ce samedi après-midi en conférence de presse, le coach catalan a lâché ses vérités sur la situation d'Ousmane Dembele.

Alors qu'aucun accord n'a été trouvé avec le clan Dembele pour une prolongation, le FC Barcelone aurait tenté de le vendre au mois de janvier. Conscient qu'Ousmane Dembele sera en fin de contrat le 30 juin, le club catalan aurait souhaité boucler son transfert cet hiver pour ne pas le voir partir librement et gratuitement à l'été 2022. Toutefois, l'attaquant français aurait fait sauter le plan blaugrana en faisant capoter son départ. Agacée, la direction du FC Barcelone aurait voulu mettre Ousmane Dembele au placard jusqu'à la fin de son bail. Toutefois, elle laisserait Xavi décider du sort de son numéro 7. Et il a choisi de continuer à l'utiliser lorsqu'il en a besoin.

«Il fait partie de l'équipe et il nous aidera certainement»