Atlético : Simeone envoie un gros tacle à Xavi avant le choc contre le Barça !

Publié le 5 février 2022 à 15h55 par B.L.

Dimanche, l'Atlético de Madrid se déplacera sur le terrain du FC Barcelone à l'occasion de la 23e journée de la Liga. L'occasion pour Diego Simeone de se remémorer une déclaration de Xavi lui ayant fortement déplu par le passé.