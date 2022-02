Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Cette décision de Xavi ne passe pas en interne…

Publié le 4 février 2022 à 10h00 par La rédaction

Avec quatre recrues cet hiver, Xavi a dû faire un choix puisqu’il ne pouvait en sélectionner que trois pour la Ligue Europa. C'est Dani Alves qui en a fait les frais et la pilule ne passe pas…

Hyperactif sur le mercato hivernal, le FC Barcelone s’est renforcé en attirant Dani Alves, Adama Traoré, Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang. Quatre recrues de choix qui vont pouvoir aider le Barça à atteindre ses objectifs pour la seconde partie de saison : remporter la Ligue Europa et finir sur le podium. Mais pour le premier, Xavi ne pourra pas compter sur tous ses renforts. En effet, l’UEFA n’autorise l’inscription que de trois nouveaux joueurs sur la liste. Le technicien a donc dû faire un choix et il n’a pas plu à l’intéressé…

Dani Alves n’a pas accepté le choix de Xavi