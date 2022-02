Foot - Barcelone

Barcelone : Laporta en rajoute une couche sur sa punchline sur Dembélé et Mbappé !

Publié le 2 février 2022 à 23h30 par Th.B.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta avait surpris son monde en affirmant dernièrement que Kylian Mbappé était à son sens inférieur à Ousmane Dembélé en terme de qualité. Et ce mercredi, malgré la regrettable tournure que la prolongation de contrat de Dembélé a pris, Laporta a campé sur ses positions.

Depuis son retour à la présidence du FC Barcelone en mars 2021, Joan Laporta s’était montré très clair concernant ses priorités : retrouver une stabilité financière, prolonger le contrat de Lionel Messi et à terme, celui d’Ousmane Dembélé. Pour ce qui est des deux derniers points, le président du FC Barcelone a échoué pour le numéro 30 du PSG et semble être sur le point de connaître un nouvel échec pour Dembélé. En effet, le contrat du champion du monde tricolore prendra fin à l’issue de la saison malgré les efforts de la direction du FC Barcelone pour l’inciter à apposer sa signature sur un nouveau contrat. Et également, malgré les éloges de son entraîneur Xavi Hernandez, affirmant qu’il pouvait être le meilleur du monde à son poste et ceux du président Joan Laporta qui l’avait qualifié de meilleur que Kylian Mbappé il y a quelques mois.

« Je n'ai pas de regrets et je pense toujours la même chose »