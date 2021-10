Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Kays Ruiz déjà au coeur de la polémique au Barça ?

Publié le 29 octobre 2021 à 9h30 par T.M.

En fin de contrat au PSG, Kays Ruiz a décidé de retourner au FC Barcelone. Mais en Catalogne, cela ne se passerait pas très bien pour le joueur de 19 ans.

Passé par la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, entre 2009 et 2015, Kays Ruiz avait ensuite dû quitter la Catalogne à cause de sanctions infligées au Barça. Le milieu offensif avait alors choisi le PSG pour parfaire sa formation et s’il s’est montré à quelques reprises avec l’équipe première Kays Ruiz a préféré changer d’air durant l’été. N’ayant pas réussi à trouver d’accord avec Leonardo pour une prolongation de contrat, le joueur de 19 ans, qui était libre, a alors retrouvé Barcelone, intégrant premièrement le Barça B.

Kays Ruiz fait énormément parler à Barcelone !

Kays Ruiz est donc à nouveau un joueur du FC Barcelone, évoluant donc actuellement avec l’équipe réserve. Mais cette expérience ne semble pas être une franche réussite. En effet, selon les informations dévoilées par Gerard Romero, il y aurait une certaine préoccupation au sujet de Kays Ruiz. La raison ? Son comportement, qui provoquerait certaines tensions au sein du vestiaire blaugrana.