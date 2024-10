Enquête pour viol : «A 100%», la réponse fracassante sur Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé pourrait faire face à la justice. Ce mardi, le parquet a confirmé l'enregistrement d'une plainte pour viol par la police, sans cite le nom du joueur du Real Madrid. Mais la presse suédoise l'affirme, l'international tricolore de 25 ans est bien l'homme visé par cette plainte. Accompagné de proches, il avait passé deux jours de vacances à Stockholm.

On pourrait croire à un jour normal pour Kylian Mbappé. Comme à son habitude, le joueur français s’est rendu à Valdebebas pour participer à l’entraînement du jour avant de rentrer chez lui. Rien à l’horizon ? Si l’on jette un coup d'œil sur les médias français et suédois, on peut s’apercevoir que Mbappé est au cœur de l’actualité pour une affaire sordide.

La presse suédoise est formelle

Le parquet a annoncé l’ouverture d’une enquête pour viol après la plainte d’une jeune femme. A aucun moment le nom de Kylian Mbappé n’a été prononcé. Mais selon Katrin Kantz, journaliste pour Expressen, la plaignante a bien cité le nom de l’international français durant son témoignage.

« Nous sommes certains à 100% que c’est bien Kylian Mbappé »

« Dans notre rédaction, nous sommes complètement sûrs, nous sommes certains à 100% que c’est bien Kylian Mbappé le suspect dans cette affaire. Est-ce qu’il a commis un crime ? Nous n’en savons rien » a-t-elle confié dans un entretien accordé à TF1. Quelques minutes plus tard, sur le plateau de BFM TV, la journaliste a toutefois précisé qu’elle n’avait pas eu accès au dossier. Evidemment, elle a refusé de dévoiler ses sources.