Énorme clash à l’OM, un joueur a totalement craqué !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM a décidé de mettre au placard certains joueurs qui ne sont plus en odeur de sainteté à Marseille. C’est notamment le cas de Chancel Mbemba, qui est invité à aller voir ailleurs et qui s’entraîne actuellement avec la réserve. Mais le Congolais a craqué dernièrement et il s’est clashé avec un dirigeant de l’OM. Ces jours au sein du club phocéen paraissent donc comptés.

L’OM à la sauce Roberto De Zerbi est progressivement en train de prendre forme. Le club phocéen se montre actif sur le marché des transferts, afin de contenter son nouvel entraîneur. Pablo Longoria a d’ailleurs déjà mis la main sur six recrues et cela n’est pas fini.

Chancel Mbemba a eu un clash avec un dirigeant de l’OM

Pour se renforcer en défense, l’OM a mis la main sur Derek Cornelius et Lilian Brassier. Dans le sens inverse, Marseille ne compte plus sur Chancel Mbemba, qui s’entraîne d’ailleurs avec la réserve. Le Congolais ne devrait pas tarder à quitter le club phocéen, vu l’évènement qui s’est déroulé il y a peu. En effet, l’ancien joueur de Porto a eu un accrochage avec Ali Zarrak, adjoint de Medhi Benatia et coach de la réserve. La Provence a d’ailleurs dévoilé les propos de Mbemba lors de cet échange musclé. Ce dernier aurait déclaré : « Je te préviens cousin, la semaine prochaine, je ne viendrai pas à ton match de merde (sic) où il y quatre heures de route à faire. » Ce à quoi a répondu Zarrak : « Tu m'appelles cousin ? Ça commence mal... Écoute Chancel, ce n'est ni le lieu, ni l'endroit. On verra où l'on en sera la semaine prochaine. Et si tu es convoqué, je te demanderai de répondre présent. »

Mbemba a mimé des doigts d’honneur

Malheureusement, Chancel Mbemba n’en est pas resté là et il a continué sur sa lancée. « Tu ne me connais pas cousin. Jeudi prochain c'est mon anniversaire, donc vendredi (le jour du match face à Villefranche), je serai blessé là et là... (Il montre son pied droit et gauche) » Par la suite, Ali Zarrak a tenté de calmer le jeu avec le défenseur de l’OM : « Je te préviens Chancel, je ne suis pas ton cousin. Quand tu t'adresses à moi, tu me parles de façon respectueuse, tu m'appelles Ali, pas cousin. D'accord ? » Face à cet avertissement, le Congolais n’a pas souhaité modifier ses propos. « Tu t'appelles Ali, mais tu es un Africain. Donc, je t'appellerai cousin. Et je t'appelle cousin si je veux. » Zarrak réplique alors : « Chancel, c'est la dernière fois que tu m'appelles cousin. On va en rester là, et je compte sur toi pour le match la semaine prochaine, si tu es convoqué. » L’incident aurait pu en rester là, mais Mbemba a alors mimé des doigts d’honneurs et il a lancé à l’adjoint de Benatia : « Tiens, c'est pour toi et ton président. » Un dérapage qui devrait donc sonner le glas de l’aventure du défenseur à Marseille.