Real Madrid : Un attaquant en danger à cause de Mbappé, elle dit tout

Kylian Mbappé est, depuis quelques semaines, joueur du Real Madrid. Et forcément, l'international français va prendre une place en attaque. Parmi les joueurs brésiliens, Rodrygo est le plus menacé. Comme le confirme une journaliste auriverde ce mercredi, la prochaine saison risque d'être décisif pour le jeune ailier de 23 ans.

Inutile de se demander si Kylian Mbappé jouera les premiers rôles la saison prochaine sous le maillot du Real Madrid. Si le club espagnol lui a offert un pont d’or, ce n’est pas pour qu’il prenne place sur le banc des remplaçants. Carlo Ancelotti devrait très vite l’utiliser, dès la Supercoupe face à l’Atalanta Bergame le 14 août prochain. Nul ne connaît avec certitude la position de Mbappé. Mais selon les informations de la presse espagnole, Rodrygo pourrait bien en faire les frais.

Saison décisive pour Rodrygo ?

Comme le confirme la journaliste Tatiana Mantovani, Rodrygo sera en grand danger la saison prochaine en raison de la présence de Kylian Mbappé. « Rodrygo est très polyvalent, très polyvalent et très intelligent. Il a su s'adapter à de nombreuses situations. Je pense que cette saison sera un défi pour lui et pour tous les joueurs de la ligne avant de Madrid. Ancelotti a de nombreuses options et toutes de grande qualité. Je pense que la compétition peut amener chacun à rechercher sa meilleure version et c'est bon pour les joueurs et l'équipe » a confié la correspondante de TNT Sports à Madrid au cours d'un entretien accordé à Bernabeu Digital.

Mbappé reçoit un avertissement

Mais Rodrygo a bien l’intention de se battre, malgré la concurrence de Mbappé, de Vinicius Jr, mais aussi d’Endrick. Présent au Real Madrid depuis 2019, le joueur de 23 ans est déterminé à conserver sa place au sein de la formation merengue. « Quand on m’a demandé si j’allais rester au Real Madrid toute ma vie, j’ai dit que oui, mais que je ne pouvais pas le savoir. Je suis encore sous contrat. Je rêve de continuer ici et je suis sûr que ça va se passer comme ça. Si je peux rester ici toute ma vie, et bien je resterai, jusqu’à ce qu’ils (les dirigeants, NDLR) ne veuillent plus de moi » avait-il lâché il y a quelques semaines. Mbappé est prévenu.