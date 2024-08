Real Madrid : Une star met un premier coup de pression à Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Attendus depuis de longues années par les fans merengue, Kylian Mbappé s’apprête à faire ses grands débuts avec le Real Madrid. La pression sera grande sur les épaules de l’international français, qui a notamment reçu un message de Fernando Alonso, grand supporter de la Casa Blanca.

Courtisé par le Real Madrid depuis ses débuts à l’AS Monaco, Kylian Mbappé a attendu l’été 2024 pour s’envoler vers l’Espagne. Libre après la fin de son contrat avec le PSG, le capitaine des Bleus s’est engagé en faveur de la formation merengue et pourrait faire ses grands débuts le 14 août prochain, lors de la Supercoupe d’Europe contre l’Atalanta Bergame, à Varsovie (Pologne). L’occasion de remporter un premier trophée avec le Real Madrid, avant se lancer dans une longue saison où les attentes seront fortes.

Real Madrid : Mbappé a reçu des consignes ! https://t.co/aGaX5dS7Pl pic.twitter.com/EsMDOlSoCG — le10sport (@le10sport) August 7, 2024

Fernando Alonso attend la Ligue des champions avec Mbappé

Grand fan du Real Madrid, Fernando Alonso ne cache pas sa joie à l’idée d’accueillir Kylian Mbappé dans son club de cœur. «Je suis très heureux après une longue attente de 6 ou 7 ans au cours de laquelle la signature était presque bouclée. Il est enfin arrivé et sera un renfort incroyable pour Madrid, j’espère qu’il réussira », s’est réjoui auprès de DAZN le pilote Aston Martin, fixant un gros objectif à l’international tricolore pour sa première année : « la Ligue des Champions, ça me va. »

« La priorité aujourd'hui est de m'intégrer dans l'équipe »

« Je viens avec de l'humilité parce que j'arrive dans le plus grand club du monde. Il faut respecter ses valeurs, avait répondu en conférence de presse Kylian Mbappé, interrogé sur ses objectifs chez les Merengue. La priorité aujourd'hui est de m'intégrer dans l'équipe, j'espère que ça va bien se passer et ensuite tout sera plus facile. Je suis conscient de la grandeur de cette équipe. Il y a deux ans j'aurais pu signer mais ça fait partie de la vie d'un footballeur. Il y a des choses qui font qu'on ne peut pas rejoindre un club à certains moments. Désormais, c'est possible donc je veux profiter de ce moment, de cette réalité. »